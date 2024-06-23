وصول المتهمين في "رشوة مياه أسوان" لمحكمة شمال القاهرة

وصل المتهمون فى قضية رشوة مياه أسوان لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة.

وكان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين كشف أنهم قاموا بإرساء عدد من المناقصات بلغت العشرات من ملايين الجنيهات على أشخاص آخرين، وذلك عن طريق استغلال نفوذهم ومناصبهم في عملهم بشركة مياه.

وضمت قائمة الاتهام في القضية كل من "رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، مالك المكتب الدولي للتوريدات، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات".