الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وصول أسرة المتسبب في وفاة حبيبة الشماع لحضور جلسة استئنافه على حكم سجنه

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

وصلت أسرة المتهم المتسبب في وفاة حبيبة الشماع، محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس؛ لحضور أولى جلسات استئناف سائق أوبر المتهم بوفاة حبيبة الشماع "فتاة الشروق" على حكم سجنه 15 سنة مشدد وتغريمه 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة.
 

وقال محامي حبيبة الشماع، إنه سوف ينضم إلى طلبات النيابة العامة بتأييد الحكم الصادر من أول درجة وهي السجن 15 عامًا للمتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع والتسبب في وفاتها.

وأودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاطف رزق حيثيات حكمها في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2924 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بقضية حبيبة الشماع، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنها استقر في يقينها، واطمأن إليها وجدانها، وارتاح لها ضميرها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 2024/2/21 استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص (أوبر)، لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر، وانطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، مما آثار انزعاجها وارتيابها في أمره.

محكمة جنايات مستأنف القاهرة التجمع الخامس سائق أوبر حبيبة الشماع

مواد متعلقة

بعد قليل.. نظر أولى جلسات استئناف سائق أوبر على حكم حبسه بقضية حبيبة الشماع

23 يونيو.. استئناف سائق أوبر المتهم فى قضية حبيبة الشماع على حبسه 15 سنة

الأكثر قراءة

رابط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024.. والمستندات المطلوبة للتقديم

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

انقطاع الكهرباء في مطار مانشستر بالمملكة المتحدة

إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة برصيف فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة