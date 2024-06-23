حالة الطقس اليوم الأحد فى مصر.. توقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة.

ويسود اليوم الأحد طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية والعظمى المتوقعة على القاهرة 39 درجة مئوية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم الأحد

ستشهد البلاد اليوم الأحد طقسًا شديد الحرارة يسود على أغلب الأنحاء، مع استمرار للارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات خلال فترة النهار.

أوضحت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 39 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وإحساس المواطنين بها سيتجاوز هذا الرقم نتيجة الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة التي تتجاوز 85%، متابعة أن الأماكن السياحية تجاوزت فيها نسبة الرطوبة 95%، فيما تنخفض نسبة الرطوبة في جنوب البلاد التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 45 درجة مئوية.

حالة الطقس غدًا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس، غدًا الإثنين 24، الذي يشهد طقسا شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حارا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدلا على السواحل الشمالية.

وأكدت الهئية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2-3) درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، والعظمى المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة 39 درجة مئوية.

حالة الطقس فى القاهرة لمدة أسبوع

الأرصاد تحذر من حالة الطقس، أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها بمقدار يتراوح بين 2 و3 درجات، وذلك بدءًا من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء الذي يليه.

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون حارا جدا خلال النهار في معظم المناطق، بينما يكون حارا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة في جنوب سيناء والصعيد.

حالة الطقس فى الإسكندرية لمدة أسبوع

يشهد طقس الإسكندرية استمرار الأجواء الحارة التي تضرب المدينة الساحلية منذ عدة أيام ومتوقع استمرارها حتى الأسبوع الجاري، إذ أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تسجيل درجة الحرارة 33 درجة مئوية، وهو أعلى معدل ارتفاع لدرجات الحرارة خلال هذا الأسبوع.

ويرتبط طقس الإسكندرية في تلك الآونة بحالة ارتفاع الأمواج التي تشهد اعتدالا نسبيا حسب هيئة الأرصاد الجوية إذ تسجل ما بين 1.5 و2 متر، وهي التي تعد معتدلة وتمثل فرصة لنزول البحر.

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