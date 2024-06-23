الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة الأزهرى يزور ضريح الإمام محمد متولى الشعراوى (صور)

أسامة الأزهري يزور
أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي

زار الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف ضريح فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، حيث قام بجولة داخل الضريح ومجمع الإمام الشعراوي، وقرأ الفاتحة على روح فضيلة الإمام الشيخ محمد متولى الشعراوي.

txt

الضوينى: المنهج الأزهرى ضمان للأمن المجتمعى

وتفقد الدكتور أسامة الأزهري، أمس السبت، أعمال الصيانة التي تتم بعد أن غمرت مياه الصرف الضريح وامتدت لبعض شوارع القرية، واجتمع أيضًا مع أسرة فضيلة الشيخ الشعراوي وأهالي قرية دقادوس.

وكانت حالة من السعادة والفرحة قد سادت بين محبي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وأهالي قرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر عقب صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميم المقام.

أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي
أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي
أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي
أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي
أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي
أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي
أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي
أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي
أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي
أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي
أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي
أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي
أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي
أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي
أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي
أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي
الدكتور أسامة الأزهري ضريح فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي مجمع الإمام الشعراوي

الأكثر قراءة

رابط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024.. والمستندات المطلوبة للتقديم

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

انقطاع الكهرباء في مطار مانشستر بالمملكة المتحدة

إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة برصيف فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة