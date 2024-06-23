أسامة الأزهرى يزور ضريح الإمام محمد متولى الشعراوى (صور)

زار الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف ضريح فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، حيث قام بجولة داخل الضريح ومجمع الإمام الشعراوي، وقرأ الفاتحة على روح فضيلة الإمام الشيخ محمد متولى الشعراوي.

وتفقد الدكتور أسامة الأزهري، أمس السبت، أعمال الصيانة التي تتم بعد أن غمرت مياه الصرف الضريح وامتدت لبعض شوارع القرية، واجتمع أيضًا مع أسرة فضيلة الشيخ الشعراوي وأهالي قرية دقادوس.

وكانت حالة من السعادة والفرحة قد سادت بين محبي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وأهالي قرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر عقب صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميم المقام.

أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي

أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي

أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي

أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي

أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي

أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي

أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي