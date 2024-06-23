طلب جديد لمحامى أسرة "حبيبة الشماع".. ووالدها: "عاوز أريحها فى قبرها"

قال محمد الأمين، محامي أسرة "فتاة الشروق" حبيبة الشماع، في تصريحات صحفية قبل نظر استئناف سائق أوبر المتسبب في وفاتها، على حكم سجنه، إنه سيطالب المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أول درجة بمعاقبة المتهم بمحاولة خطف موكلته بالسجن 15 عامًا.

وأكد أنه سوف يضم طلبات النيابة العامة المتمثلة في رفض الاستئناف المقدم من سائق أوبر على حكم سجنه 15 عامًا.

وحضرت أسرة حبيبة الشماع جلسة استئناف المتهم على حكم سجنه، وقال والدها في تصريحات صحفية: "أنا أملي في ربنا كبير أريحها في قبرها".



وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاطف رزق في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2924 كلي القاهرة الجديدة، المعروفة إعلاميًا بقضية حبيبة الشماع، قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.



وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.



وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها - محاولًا إسعافها - بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها.



وشهد الممثل القانوني لشركة "أوبر" أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.