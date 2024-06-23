الأحد 23 يونيو 2024
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الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ282 ألفًا و442 مواطنًا بمعهد السمع والكلام

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمة الطبية لـ282 ألفًا و442 مواطنًا، من خلال المعهد القومي للسمع والكلام، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك في الفترة من بداية شهر يناير وحتى 31 مايو من العام الجاري.

 

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية التي قدمها المعهد، شملت خدمات العيادات الخارجية، التي استقبلت 250 ألفًا و776 حالة، بالإضافة إلى 5 آلاف حالة تلقت الخدمة الطبية والعلاجية بالأقسام الداخلية للمعهد.

 

ولفت «عبدالغفار» إلى سحب 8 آلاف و675 عينة وتحليلها بقسم المعامل الطبية في المعهد، مضيفًا أن قسم الأشعة أجرى 9 آلاف و181 أشعة، تنوعت ما بين (تشخيصية عادية، وموجات فوق صوتية)، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية لـ8 آلاف و65 حالة في قسم المناظير. 

 

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وأكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أهمية المعهد القومي للسمع والكلام، باعتباره مركز الإحالة الرئيسي الذي يقوم باستقبال الأطفال ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، لاستكمال علاجهم والحصول على كل سبل الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المعهد يتبع أساليب علاجية عالمية في كل التخصصات الطبية، مع العمل الدائم على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، من خلال برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة الأطباء وفرق التمريض.

 

من جانبه، أشار الدكتور أحمد مصطفى، مدير معهد السمع والكلام، إلى أن المعهد يعمل بسعة 24 سريرًا،  تشمل أسرة (الداخلي، العناية المركزة والمتوسطة، العمليات الجراحية)، موضحًا أن المعهد أجرى في المدة المشار إليها، أكثر من 745 عملية جراحية، مؤكدًا حرص المعهد على إجراء كل الفحوصات الطبية والمعملية للمرضى قبل عمليات زراعة القوقعة، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

 

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