أفلام عيد الأضحى تحقق 13 مليون جنيه

حققت أفلام دور العرض السينمائية في مصر مجتمعة إجمالي إيرادات أمس السبت، قدرت بـ13 مليونًا و116 ألفًا و33 جنيهًا، وهي حصيلة إيرادات الأربعة أفلام المعروضة ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي 2024.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم بالأرقام إيرادات شباك التذاكر المصري أمس.

فيلم ولاد رزق 3- القاضية



تمكن فيلم ولاد رزق 3 من تحقيق إيرادات بلغت قيمتها 10 ملايين و90 ألفًا و327 جنيهًا، ليحتل المركز الأول عن جدارة.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول سرقة أبطال العمل شيئًا ثمينًا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

اللعب مع العيال

وجاء فيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام، في المركز الثاني، حيث حقق إيرادات قدرت بمليون و500 ألف و519 جنيهًا.

الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب في إطار كوميدي.

الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

عصابة الماكس



بينما احتل فيلم "عصابة الماكس" المركز الثالث، حيث حقق العمل إيرادات بلغت مليونًا و15 ألفًا و726 جنيهًا، والفيلم يقوم ببطولته كل من أحمد فهمى وروبى، ولبلبة، وأوس أوس، وإخراج حسام سليمان.

أهل الكهف



وقبع في المركز الرابع والأخير فيلم "أهل الكهف"، محققًا إيرادات أمس السبت قدرت بـ509 آلاف و461 جنيهًا، ليتذيل القائمة.

فيلم أهل الكهف من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وبسنت شوقي وهاجر أحمد وصبري فواز ورشوان توفيق وأحمد وفيق وغيرهم، ومعالجة سينمائية أيمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو عرفة.