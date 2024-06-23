الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ونجحت في إفشال محاولة تفكيك مؤسسات الدولة..

الحركة الوطنية: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من حالة اللا دولة

الدكتور محمد مجدي،
الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن ثورة 30 يونيو انتصرت على جماعات الظلام والإرهاب وأعادت الدولة المصرية للمصريين، بعد فترة هي الأصعب على مصر من حكم الإخوان، إلا أن الشعب المصري استطاع أن ينهي تلك الحكومة، ومعه قيادة مخلصة أدركت خطورة ما يحاك للوطن، لافتًا إلى أن ثورة 30 يونيو نجحت في إفشال المؤامرات الدولية التي كانت تحاك لتقسيم مصر ومحاولة تفكيك مؤسسات الدولة وخلق فوضى خلاقة في البلاد.

وأضاف "مجدي" أن الشعب المصري يقف دائمًا بجانب الدولة المصرية، وخلال تلك المرحلة، تطلبت المصلحة العامة اصطفاف الشعب خلف راية الوطن، لافتًا إلى أن ثورة 30 يونيو جاءت لهزيمة كل المؤامرات التي كانت تحاك ضد المصريين، وأزاحت الستار عن مخططات الإخوان للإضرار بأمن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وكشفت وجهها القبيح للعالم، لتشهد البلاد عقب الثورة موجة إرهابية ضخمة مدفوعة بممارسات جماعة الإخوان الإرهابية والأفعال الإجرامية التي قاموا بها ضد الشعب المصري.

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال الفترة من عام 2011 وحتى قيام ثورة 30 يونيو عام 2013 موجة انفلات أمني غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وحينها كادت مصر تتحول لمرحلة اللا دولة، وهي الفترة التي استغلتها الجماعات الإرهابية والمجرمون في ارتكاب أعمالهم الإجرامية من عمليات قتل وسرقة وتدمير وإشاعة الفوضى في ربوع البلاد لتعيش معها البلاد حالة من عدم استقرار وفوضى كبيرة، إلا أن الدولة استطاعت القضاء على كل مظاهر الإرهاب والبلطجة بعد 30 يونيو.

دور مصر الرائد في إفريقيا

وأوضح مجدي أن مصر نجحت في تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة واستعادة الدور المصري الرائد في إفريقيا في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية بشأن التعاون الكامل مع الدول الإفريقية، لما تمثله العلاقات المصرية الإفريقية من أهمية للأمن القومي المصري، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكل الدول الإفريقية، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات غير مسبوقة بشأن الدور المصري في القارة الإفريقية، بجانب تمكن مصر من استعادة دورها الإقليمي والدولة وأصبحت دولة ذات تأثير في كل القضايا الدولية الهامة والمحورية.

30 يونيو 2013 أثر ثورة 30 يونيو إجازة 30 يونيو 2022 ٣٠ يونيو ثورة 30 يونيو الإحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو الذكري الـ 10 علي ثورة 30 يونيو

مواد متعلقة

هانى محمود يروى لـ"الشاهد" كواليس مشاركته فى ثورة 30 يونيو (فيديو)

الأكثر قراءة

رابط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024.. والمستندات المطلوبة للتقديم

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

انقطاع الكهرباء في مطار مانشستر بالمملكة المتحدة

إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة برصيف فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة