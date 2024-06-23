الحركة الوطنية: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من حالة اللا دولة

ونجحت في إفشال محاولة تفكيك مؤسسات الدولة..

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن ثورة 30 يونيو انتصرت على جماعات الظلام والإرهاب وأعادت الدولة المصرية للمصريين، بعد فترة هي الأصعب على مصر من حكم الإخوان، إلا أن الشعب المصري استطاع أن ينهي تلك الحكومة، ومعه قيادة مخلصة أدركت خطورة ما يحاك للوطن، لافتًا إلى أن ثورة 30 يونيو نجحت في إفشال المؤامرات الدولية التي كانت تحاك لتقسيم مصر ومحاولة تفكيك مؤسسات الدولة وخلق فوضى خلاقة في البلاد.

وأضاف "مجدي" أن الشعب المصري يقف دائمًا بجانب الدولة المصرية، وخلال تلك المرحلة، تطلبت المصلحة العامة اصطفاف الشعب خلف راية الوطن، لافتًا إلى أن ثورة 30 يونيو جاءت لهزيمة كل المؤامرات التي كانت تحاك ضد المصريين، وأزاحت الستار عن مخططات الإخوان للإضرار بأمن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وكشفت وجهها القبيح للعالم، لتشهد البلاد عقب الثورة موجة إرهابية ضخمة مدفوعة بممارسات جماعة الإخوان الإرهابية والأفعال الإجرامية التي قاموا بها ضد الشعب المصري.

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال الفترة من عام 2011 وحتى قيام ثورة 30 يونيو عام 2013 موجة انفلات أمني غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وحينها كادت مصر تتحول لمرحلة اللا دولة، وهي الفترة التي استغلتها الجماعات الإرهابية والمجرمون في ارتكاب أعمالهم الإجرامية من عمليات قتل وسرقة وتدمير وإشاعة الفوضى في ربوع البلاد لتعيش معها البلاد حالة من عدم استقرار وفوضى كبيرة، إلا أن الدولة استطاعت القضاء على كل مظاهر الإرهاب والبلطجة بعد 30 يونيو.

دور مصر الرائد في إفريقيا

وأوضح مجدي أن مصر نجحت في تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة واستعادة الدور المصري الرائد في إفريقيا في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية بشأن التعاون الكامل مع الدول الإفريقية، لما تمثله العلاقات المصرية الإفريقية من أهمية للأمن القومي المصري، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكل الدول الإفريقية، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات غير مسبوقة بشأن الدور المصري في القارة الإفريقية، بجانب تمكن مصر من استعادة دورها الإقليمي والدولة وأصبحت دولة ذات تأثير في كل القضايا الدولية الهامة والمحورية.