الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع الرايات الخضراء والحمراء بشواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الأحد، تباينًا في ألوان الرايات على شواطئ المدينة، حيث رفعت الراية الخضراء شرقًا، والحمراء غربًا، بسبب ارتفاع في أمواج البحر بشواطئ العجمي غرب الإسكندرية.


وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان لها اليوم، إلى أن درجة الحرارة بالإسكندرية اليوم 33 درجة مئوية، وحالة البحر مرتفعة نسبيًا في معظم الشواطئ، حيث تم رفع الريات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، والرايات الحمراء بالقطاع الغربي.

ودعت مصايف الإسكندرية المصطافين بالاستمتاع بالشواطئ عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، مؤكدة الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ وخاصة بشواطئ غرب الإسكندرية التي تتميز بالبحر المفتوح.

أسعار رسوم دخول شواطئ الإسكندرية 

وتضم عروس البحر المتوسط 60 شاطئًا مفتوحًا أمام الزائرين والمصطافين بطول ساحل البحر المتوسط، وتضم فئات سعرية بداية من 5 جنيهات حتى 25 جنيهًا، بالإضافة إلى شاطئ مجاني.


وتشمل الشواطئ المجانية كلًا من شاطئ المندرة شاطئ سيد درويش، والشواطئ العامة بسعر تذكرة 5 جنيهات تضم 5 شواطئ، وهي: (جليم العام- المندرة العام- المكس العام- شهر العسل العام- الهانوفيل العام).

أما شواطئ الخدمة لمن يطلبها فتضم 26 شاطئًا برسم دخول 10 جنيهات، والشواطئ مميزة
تضم 16 شاطئًا برسم دخول 15 جنيهًا، و3 شواطئ برسم دخول 20 جنيهًا وهى: وانلي، إسكندر، العصافرة، والشواطئ سياحية، 5 شواطئ برسم دخول 25 جنيهًا، وشاطئ 30 جنيهًا وهو طاحونة المندرة، كما يضم شاطئ النخيل 3 مناطق شاطئية: منطقة مميزة 20 جنيهًا، منطقة سياحية 30 جنيهًا، VIP بسعر 50 جنيهًا.

 

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استقبال كل الملاحظات والشكاوي من المواطنين للتدخل الفوري، وذلك من خلال قنوات الاتصال المفتوحة على مدار 24 ساعة من خلال موقع الإدارة أو الأرقام المخصصة للشكاوي المعلنة على الشواطئ أو من خلال الصفحة الرسمية للإدارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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