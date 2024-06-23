يتسأل مئات الألاف من الطلاب على توزيع درجات الفرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2024، وذلك قبل خضوعهم لمادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء المقبل 25 يونيو 2024 حيث يتابع الطلاب وأولياء أمورهم كافة تفاصيل امتحانات مواد الشعبة العلمية والأدبية من خلال موقع الدستور الإلكتروني.

توزيع درجات الفرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توزيع درجات الفرنساوي لطلاب الثانوية العامة 2024 (الفرنسية، والألمانية، الإيطالية، الأسبانية، الصينية) الشعبة العلمية والدبية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 جاءت كما يلي:-

سؤلين مقاليين بـ 9 درجات لكل سؤال 4.5 درجة.

29 سؤال من متعدد بـ 31 درجة.

المجموع الكلي للمادة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية نحو 40 درجة النحاج فيها من 20 درجة حيث أشارت الوازارة إلى عدم وجود أي تغيير في توزيع درجات مواد الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 عن العام الماضي وذلك من خلال بيان رسمي للوزارة لكافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني والإدارات في جميع محافظات الجمهورية.

نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024

يعرض الدستور للقراء من خلال السطور التالية 10 نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 أبرزها ما يلي:-

الاستعانة بالأدعية قبل بدأ استذكار الدروس والتضرع إلى اللع سبحانه وتعالى.

أخذ جرعة مناسبة من الراحة والنوم من 6 - 8 ساعات يوميا.

بدأ المذاكرة بعد الفجر.

اختيار مكان بعيد عن الضوضاء جيد التهوية والإضاءة للمذاكرة.

شرب كميات كبيرة من السوائل خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الامتحانات.

تخصيص وقت للترفيه يوميا للفصل بين به عن المذاكرة والتحصيل.

التركيز على الكلية التي يرغب فيها الطالب.

عدم المقارنة بين الطالب وزملائه في المذاكرة والتحصيل.

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