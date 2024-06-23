فى ذكرى رحيله.. أسرة الشيخ أبوالعينين شعيشع تطالب بإطلاق اسمه على المسابقة العالمية للقرآن الكريم

جدّدت أسرة القارئ الراحل الشيخ أبوالعينين شعيشع، نقيب قُراء مصر الأسبق والتي تقيم بمحافظة كفرالشيخ، طلبها إلى وزارة الأوقاف، بإطلاق اسمه على المسابقة العالمية للقرآن الكريم، أسوةً بأعلام دولة التلاوة الذين حملت المسابقة أسماءهم خلال الأعوام الماضية.

وقال محمد عوض اليماني الشيخ، حفيد الشيخ الراحل «نجل ابنة شقيقته»، في بيان له، إنّ أسرة ومُحبي القارئ الراحل يجددون طلبهم بتكريمه من وزارة الأوقاف، في الذكرى الثالثة عشرة لرحيله، بإطلاق اسمه على المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وذلك تخليدًا لذكراه، وإكرامًا لمُحبيه من كل بقاع العالم.

أسرة القارئ تطالب بإطلاق اسمه على مسابقة القرآن الكريم

وناشد حفيد الشيخ أبوالعينين شعيشع، بإطلاق اسمه على المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها القادمة، أسوةً بأعلام دولة التلاوة الذين حملت المسابقة أسماءهم خلال الأعوام الماضية، وهو أمر مُتبع لدى الوزارة في كل عام، إحياءً لذكرى هؤلاء الأعلام، لافتًا إلى أنّ الشيخ أبوالعينين عمل مستشارًا لوزارة الأوقاف وكان له مكتب خاص به داخل ديوان عام الوزارة.

وتحل اليوم الأحد، الذكرى الثالثة عشرة لرحيل آخر جيل عمالقة قارئي القرآن الكريم، الشيخ أبوالعينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، الذي وافته المنية يوم الخميس 23 يونيو 2011، عن عُمر يُناهز 88 عامًا، وذلك بعد وعكة صحية مفاجئة ألمت به قبل أيام من وفاته.

وتحيي أُسرة القارئ الراحل الشيخ أبوالعينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، الذكرى السنوية الثالثة عشرة لرحيله، اليوم الأحد المُوافق 23 يونيو، عقب صلاة العصر، بإقامة جلسة لقراءة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، وذكر مناقبه ومآثره، بمسقط رأسه بمدينة بيلا، بمحافظة كفرالشيخ.

ودُفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالي مدينة بيلا بكفرالشيخ صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة، باليوم التالي لوفاته وكان يوم الجمعة.