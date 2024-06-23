التصريح بدفن جثة طفلة طعنها جارها في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع طفلة بعدما طعنها جارها بسلاح أبيض في الشارع محل سكنهم بمنطقة قرية عرابي غرب المدينة مما أدى إلى وفاتها، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها.

بلاغ بمصرع طفلة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بإصابة طفلة بقرية عرابي بسلاح أبيض وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انتقال الأجهزة الأمنية

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أنه خلال تواجد شقيق المجني عليها في الشارع تشاجر معه أحد الأطفال من الجيران فتدخل الطفل مرتكب الواقعة يبلغ 12 سنة وقام بالسباب للمجني عليها وشقيقها فطالبته المجني عليها بعدم السباب لوالدها المتوفي فقام بنزع سلاح أبيض سكين من ملابسه وطعن المجني عليها طعنتين أودت بحياتها، وتم نقل الطفله المتوفية إلى المستشفى وتوفيت متأثرة بإصابتها وحرر محضر بالواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.