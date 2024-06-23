الأحد 23 يونيو 2024
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خبير أثرى: مصر بها 126 هرمًا من الدولة القديمة (فيديو)

الأهرامات
الأهرامات

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري المتخصص في علم المصريات، إن الأهرامات كانت تستخدم في عمليات الدفن والمقابر منذ الأسرة الثالثة وبالتحديد في عهد الملك زوسر، مشيرًا إلى أن مجموعة الملك زوسر الهرمية بالتحديد تحتوي على أوان وأدوات كان يستخدمها في العالم الآخر.

وأضاف عامر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن أحجام الأهرامات كبيرة للغاية ومتنوعة، فهي لا تقتصر على أهرامات الجيزة وزوسر فقط بل أيضًا توجد أهرامات الملكات، التي كانت تضم مجموعة من الفواخير وأدوات الزينة الشخصية المذهبية والعديد من التوابيت، إلى جانب شارات ملكية كانت تميز هذه الشخصيات مع الآلهة في العالم الآخر.

العديد من الأهرامات تعرضت للنهب

ونوه الخبير الأثري بأن العديد من الأهرامات تعرضت للنهب، مؤكدًا أن المصري القديم كانت لديه عقيدة البعث والخلود وأيضًا الثواب والعقاب، لذلك معظم الملوك والملكات دُفنوا مع مجموعة من الأدوات التي كانوا يستخدمونها في الحياة الأخرى.

وأوضح الخبير الأثري أن بعض الملوك والملكات لم تُدفن في الهرم نفسه مثل الملك حور، لافتًا إلى أن الأهرامات بُنيت في عصر الدولة القديمة بغرض الدفن، ومصر تضم 126 هرمًا ما بين متكمل وغير مكتمل.

مصر 126 هرم الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري المتخصص في علم المصريات خبير أثري الدولة القديمة علم المصريات

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