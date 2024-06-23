الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

1.5 مليون جنيه.. إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" أمس السبت

اللعب مع العيال
اللعب مع العيال

حقق فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام أمس السبت، إيرادات بلغت قيمتها مليونًا و500 ألف جنيه، ليحتفظ بذلك بالمركز الثاني بعد فيلم ولاد رزق 3 الذي يتصدر قائمة الإيرادات. 

وتدور أحداث فيلم اللعب مع العيال في إطار كوميدي حول مدرس التاريخ (علام)، الذي يُجسِّده محمد إمام، يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان. 

ويُجسِّد الفنان محمد إمام خلال الفيلم، شخصية "علام"، وهو مدرس تاريخ تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء، ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات وهي القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر.

أبطال فيلم اللعب مع العيال 

فيلم "اللعب مع العيال" من بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، ومجموعة من الأطفال والمواهب الجديدة، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

 

وكان الفنان محمد إمام قد حرص على توجيه رسالة إلى الناقد الفني طارق الشناوي، وذلك بعد تعليق الأخير على أدائه في فيلمه السينمائي الجديد "اللعب مع العيال"، والذي ينافس حاليًا بدور العرض السينمائية. 

 

وكتب الفنان محمد إمام، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا مستغرب الشكر اللي بيشكره فيا الأستاذ طارق بقاله فترة.. ده كان مش راحمني من ساعة ما بدأت، على العموم كلامك أسعدني جدًا، وبقيت بحب رأيك مش عارف ليه".

 

جدير بالذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 تتنافس خلاله 4 أفلام، هى: فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، وفيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، وفيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد. 

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