الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أنشطة إعلامية لهيئة الاستعلامات في ذكرى 30 يونيو

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أصدر الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات توجيهاته إلى قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة للقيام بأنشطة إعلامية ومجتمعية في المراكز والمجمعات الإعلامية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية وذلك بمناسبة ذكرى مرور (11) عامًا على الثورة الشعبية في (30) يونيو 2013، والاستفادة من هذه المناسبة من أجل نشر الوعي، وتعزيز قيم الانتماء للوطن، وتماسك كل فئات الشعب في مواجهة ما تواجهه بلادنا من تحديات، والتذكير بقدرة مصر قيادة وشعبًا على مواجهة كافة الصعوبات عندما تتحد إرادة الأمة على هدف وطني يشمل الجميع.

من جانبه، قال الدكتور أحمد يحيى مجلي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات، في تصريح، إن الاستعدادات قد اكتملت لتنفيذ عشرات من الأنشطة في (27) محافظة في أنحاء مصر، على نحو يتيح الفرصة لكل فئات المجتمع للمشاركة فيها، من كل الأعمار والمستويات التعليمية والاجتماعية.

وأضاف أن هذه الأنشطة تشمل إلقاء محاضرات، وعقد ندوات ومؤتمرات، وورش عمل، وتنظيم مسابقات، وعرض أفلام تسجيلية وفقرات فنية متنوعة ومواد فيلمية لتذكير الأجيال الجديدة بمغزى وأبعاد ثورة (30) يونيو التي أنقذت مصر من براثن فئة ضالة حاولت السيطرة على مقدرات الوطن والعبث بهويته الوطنية الراسخة عبر التاريخ، بالإضافة إلى منح جوائز وشهادات تقدير لأصحاب الجهود المتميزة في خدمة المجتمعات المحلية بالمحافظات. 

وأوضح رئيس قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات أن هذه الأنشطة سوف يشارك فيها أساتذة الجامعات وشخصيات أكاديمية، ورموز المجتمعات المحلية في كافة المحافظات، كما تتم بالتعاون والمشاركة المباشرة من جانب الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة في كل محافظة.

الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الهيئة العامة للاستعلامات رئيس قطاع الإعلام الداخلى المجتمعات المحلية أجهزة الدولة

مواد متعلقة

هيئة الاستعلامات تُنقذ ثروة قومية من الوثائق والمصادر المصورة بـ"التحول الرقمى"

الأكثر قراءة

رابط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024.. والمستندات المطلوبة للتقديم

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

انقطاع الكهرباء في مطار مانشستر بالمملكة المتحدة

إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة برصيف فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة