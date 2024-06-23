خبير لـ"الدستور": انزلاق المواجهة بين حزب الله والاحتلال لحرب مفتوحة "أمر محتمل"

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني التصعيد وتبادل القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما هدد حزب الله بأنه على استعدادها لمهاجمة البنية التحتية النفطية الإسرائيلية.

وقال الدكتور هيثم مزاحم رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية في لبنان إن هناك بالفعل جبهة مفتوحة بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي لكنها مضبوطة ضمن مساحة وقواعد اشتباك معينة منذ ثمانية أشهر.

وأوضح مزاحم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إسرائيل تقوم بخرق قواعد الاشتباك واغتيال بعض قادة وكوادر حزب الله الميدانيين في مناطق بعيدة عن خط الجبهة مما يدفع الحزب إلى الرد في عمق أبعد داخل شمال الكيان ويستهدف قواعد ومنشآت عسكرية جديدة وأسلحة أكثر تدميرا ودقة.

وأردف “أما انزلاق المواجهة إلى حرب مفتوحة هو أمر محتمل لكنه غير مرشح بسبب عدم رغبة الأطراف كافة (أمريكا- إيران- إسرائيل- حزب الله ) بنشوب حرب مفتوحة تؤدي إلى حرب إقليمية واسعة ولكن إذا أراد نتنياهو الهروب إلى الأمام وجر لبنان إلى حرب مفتوحة فحسب الله وحلفاؤه جاهزون للرد وخوض الحرب”.

وأوضح مزاحم ان تأثير هذه الحرب على غزة فهي حاليا حرب مساندة لجهة غزة تشغل نحو ثلث قوات الجيش الإسرائيلي وقد هجرت نحو مئة الف إسرائيلي من الشمال واذا توسعت الحرب فسيكون ذلك دعما أكبر لقطاع غزة وتخفيفا للضغط عن المقاومة هناك.

ذا ناشيونال: تواصل الضربات بين حزب الله والاحتلال

وقالت صحيفة ذا ناشيونال، في وقت سابق اليوم إن حزب الله أعلن مسؤوليته عن هجوم بطائرة بدون طيار على شمال إسرائيل، في حين ضربت غارات جوية إسرائيلية قريتين كفركلا والطيبة في جنوب لبنان، ولم يعلن أي من الجانبين عن سقوط ضحايا.

ولم يكن من الواضح ما إذا كانت الهجمات انتقامية أم مخطط لها، لكن أعمال العنف الأخيرة تأتي بعد ضربات إسرائيلية في عمق لبنان وتحذيرات من الاحتلال من أن حربا أوسع وشيكة وفق الصحيفة.

ويوم السبت، كانت هناك غارة جوية على سيارة في وادي البقاع شمال لبنان، وزعم الإسرائيليون أنهم قتلوا أحد قادة حماس في الهجوم.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن دولة الاحتلال قريبة جدًا من لحظة اتخاذ القرار بتغيير القواعد ضد حزب الله ولبنان وفي حرب شاملة سيتم تدمير حزب الله وسيتعرض لبنان لضربة شديدة.