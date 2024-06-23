اغتيال للطفولة وكوميديا سوداء.. العرض المسرحي "ابن الإيه" بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية (صور)

شهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء أمس، العرض المسرحي "ابن الإيه"، لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد بالإسماعيلية، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته 46، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي.

تفاصيل عرض ابن الإيه

وتدور أحداث العرض في مصر خلال حقبة الأربعينيات، ويناقش معاناة الأطفال المهمشين الذين يزدريهم المجتمع، من خلال قصة "جابر" الذي ينشأ بملجأ ويواجه الكثير من الصعوبات عقب خروجه، ويفضل البقاء مع المهمشين حتى بعد أن يتفاجأ بأنه يمتلك قصرا فخما وأنه ابن أحد الأثرياء!

وبحسب الكاتب سامح عثمان مُعد النص أن العرض المسرحي “ابن الإيه” عن رواية "أوليفر تويست" للكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز، وتصور أحداثه فترة مجتمع "الكوزموبوليتان" التي جمعت أطياف وثقافات متعددة، عكست التنوع الموسيقي، لذا تم تقديم العرض في قالب دراما كوميدية مغناة.



فيما قال المخرج أحمد كمال، إن النص يناقش فكرة اغتيال براءة الطفولة في شكل كوميديا سوداء، وتم معالجته دراميا ليصبح قريبا من المجتمع.

عن العرض المسرحي “ابن الإيه”

"ابن الإيه" إعداد مسرحي وأشعار سامح عثمان، استعراضات وسام الطحاوي، إضاءة شادي عزت، تأليف موسيقى وألحان محمد عاصم، مخرج منفذ أحمد صلاح، ديكور وملابس محمد علي.

أداء تمثيلي: عبد الرحمن وصفي، رافي مجدي، أحمد السيد، سعاد سكر، محمد إسماعيل، أحمد الحمامي، هنا مختار، أمنية محمد، بودة مجدي، عبد الإله رزق، هبه عمر، عبد الرحمن خالد، محمد الشبراوي، سلمى فاضل، كريم صالح، سيف يوسف، هند ناصر، بافلي سامح، مصطفى العركي، أحمد رجب، عبد الوهاب محمد، ندى ياسر، أيه محمد، يوسف مهدي، كريم شطا، محمد بكر، هنا فرغلي، مارتينا عادل، وأحمد حسن.

لجنة تحكيم المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

ويستقبل قصر ثقافة روض الفرج اليوم الأحد في السابعة مساءً العرض المسرحي "الحياة حدوتة" لفرقة بيت ثقافة بورفؤاد، تأليف د. محمد أمين عبد الصمد، سينوغرافيا وإخراج عمرو عجمي.

وتقدم فرقة المركز الثقافي بطنطا، العرض المسرحي "يا عزيز عيني" في التاسعة مساءً على مسرح السامر، تأليف وأشعار الدكتور طارق عمار، وإخراج أحمد عصام.