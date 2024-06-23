فصائل فلسطينية تستهدف جنود وآليات الاحتلال بمخيم يبنا بقذائف الهاون

أعلنت فصائل فلسطينية، عن استهداف جنود وآليات الاحتلال في مخيم يبنا بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي غزة بقذائف الهاون، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

قصف هدف حيوي في مدينة إيلات الإسرائيلية

كما أعلنت فصائل عراقية، اليوم الأحد، عن أنها قصفت هدفًا حيويًا في مدينة إيلات الإسرائيلية بطائرات مُسيرة.

وقالت الفصائل: "استهدفنا بعشرات الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيّرة، القوات الأمريكية في العراق وسوريا وأهدافًا في إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي".