الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاكمة عاطلين بتهمة سرقة الهواتف المحمولة فى السيدة زينب

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة عاطلين، إلى محكمة الجنح؛ لتورطهما في سرقة الهواتف المحمولة.

كانت قد تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، حال سيره بدائرة القسم باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص"، وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات.

وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة السيدة زينب محكمة الجنح سرقة الهواتف المحمولة

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