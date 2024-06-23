تجديد حبس ممرضة ووالدها وشقيقيها بتهمة قتل شاب فى المقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس ممرضة ووالدها وشقيقيها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بإنهاء حياة شاب بالمقطم.



وكانت مديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم ووجود قتيل.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على شاب جثة هامدة، وبه طعنتان نافذتان في البطن وأن ممرضة وراء الجريمة.



وتبين أن الممرضة تعرضت للتحرش من المجني عليه، ما دفع والدها للتشاجر معه، فنشبت مشاجرة بالمقطم.

توصلت التحريات إلى أنه على إثر المشاجرة طعنت الممرضة الشاب حتى أنهت حياته وسط الشارع، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بموقع الجريمة والاستماع لأقوال شهود العيان.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.