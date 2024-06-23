"طبيب الإجهاض" بالجيزة أمام المحكمة من جديد

بدأت محكمة جنوب الجيزة، جلسة محاكمة طبيب الإجهاض المتهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته الكائنة بالجيزة، وآخرين وقيامهم بإلقاء الأجنة داخل أراضٍ زراعية.

واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل سليم، في الجلسة الماضية لشهادة الطبيب الشرعي، الذي شرح جثمان الجنين المعثور عليه داخل غرفة المداولة.

أقوال الطبيب المتهم

وقال الطبيب المتهم خلال التحقيقات، إن فتاة تدعى نورا جاءت له العيادة وأعطاها أدوية والجنين أجهض والنزيف توقف، وعندما أفاقت من العملية أعطاها الجنين وكان بصحبتها سيدة أخرى وغادرتا العيادة، وبعدها حضر رجال قسم شرطة الجيزة إلى العيادة وقبضوا عليه واصطحبوه لقسم الجيزة.