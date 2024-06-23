الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الزيتون

محصول الزيتون
محصول الزيتون

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الاصناف المطعومة
-زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
-ضبط عمليات الري وعدم الافرط في الري.
-دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس.
ثانيا: التسميد
ا-  الأشجار التي تروى بالغمر.
1-الاشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر او نترات نشادر.
2-يتم اضافة 300 جم من مخلوط العناصر الكبرى للأشجار أكبر من 3 سنوات.
3-يتم اضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم.
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم 
ب- تسميد اشجار الزيتون التى تروى بالتنقيط
الرية الاولى – يضاف 2ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية -  يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19
الرية الثالثة -  يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم
الرية الربعة -  يضاف 1لتر حامض امينى للفدان مدة شهر
يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر
يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 1لتر نيترك مرة كل 15 يوم
التسميد الورقي
يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار يكرر ويتم كما يأتي
350جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)
ثالثا: برنامج الري 
السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 22 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 30:25 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 55:40 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 60:55 لتر/ الشجرة 
اكبر من 7 سنوات  70 لتر/ الشجرة
ومعدل الري 3 ريات في الاسبوع لتفادي امراض اعفان الجذور

رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية  و الحيوانية
1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء
2-مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب
لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة
3-مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف الية أي زيت معدني.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الزيتون خلال شهر

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