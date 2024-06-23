وزير الطاقة الإسرائيلى: منشآتنا مهددة فى حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله

أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أن منشآت الطاقة مهددة في حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله ونعمل على حمايتها.

وقال، في تصريحات لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الأحد، إنه إذا انقطعت الكهرباء لساعات في إسرائيل، فسينقطع التيار الكهربائي لأشهر في لبنان.

جاءت تصريحات "كوهين" خلال تأكيده أن احتمال انقطاع الكهرباء في البلاد لفترة طويلة مستبعد، وسط مخاوف من انقطاع الكهرباء في إسرائيل جراء المواجهات الجارية شمالًا مع حزب الله، واستمرار الحرب في قطاع غزة بشهرها التاسع.