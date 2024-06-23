الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخطيب يقرر ضم وليد سليمان إلى لجنة التخطيط للكرة فى الأهلى

وليد سليمان
وليد سليمان

كشف الإعلامى محمد الليثي قرار محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي ضم وليد سليمان مدير قطاع الناشئين بالنادي إلى لجنة التخطيط للكرة بالنادي.

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على 93.7 قائلا: "ينوي الخطيب من خلال هذه الخطوة ضم كوادر جديدة وعناصر شابة للجنة التخطيط من أجل المساهمة في دراسة الملفات المختلفة الخاصة بفريق الكرة وقطاع الناشئين وتضم لجنة التخطيط زكريا ناصف وحسام غالي ويترأسها محسن صالح وتعقد اجتماعاتها بشكل مُستمر لمناقشة الملفات الخاصة بقطاع الكرة في الأهلي".

في سياق آخر، قال إن وجهة نظر لجنة التخطيط للكرة بالأهلي انتصرت على وجهة نظر مارسيل كولر المدير الفني الخاصة بالفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق.

وأوضح: "شهد الأهلي أزمة كبرى خلال الأيام الماضية بين كولر ولجنة التخطيط بسبب موديست، فالأول طلب تمديد عقد المهاجم الفرنسي لمدة شهرين ليستمر مع الفريق حتى ينتهي الموسم الكروي في مصر، حيث إن عقد اللاعب ينتهي في 30 يونيو الجاري".

وتابع محمد الليثي: "لجنة التخطيط رفضت طلب كولر وأصرت على رحيل موديست بنهاية عقده في 30 يونيو لأن بقاءه ولو لمدة شهرين يُعد إهداراً للمال العام، لأن قدرات اللاعب ومستواه الفني متواضعان للغاية، كما أنه سيحصل على ما يقرب من 300 ألف دولار خلال الشهرين أي ما يقرب من 14 مليون جنيه مصري بواقع 7 ملايين جنيه شهريًا".

الاهلى وليد سليمان الخطيب محمود الخطيب الليثي

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