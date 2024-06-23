الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة خطورة التعرض لأشعة الشمس بعد 21 يونيو

أشعة الشمس
أشعة الشمس

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن 21 يونيو هو الميعاد الفلكي لبداية الصيف الرسمي في مصر، لافتًا إلى أن أشعة الشمس أصبحت حاليًا أكثر خطورة بسبب الطاقة الحرارية.

وأكد فهيم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن عام 2024 هو الأكثر حرارة على الإطلاق من 2000 سنة، محذرًا من التعرض لأشعة الشمس للحفاظ على السلامة الشخصية.

وطالب رئيس مركز معلومات تغير المناخ، المواطنين خاصة العمال والمزراعين بضرورة تقليل الاحتكاك مع الشمس المباشرة، ويفضل عدم التعرض لشمس الظهيرة شديدة الحرارة مع لبس غطاء رأس أبيض، وارتداء أكمام وملابس فضفاضة والإكثار من السوائل.

إجراءات استباقية ضد التغيرات المناخية

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية ضد التغيرات المناخية منها إعادة تأهيل المحاور والطرق لتخفيف الكثافة المرورية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، كما تم وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية.

وأضاف أن مصر لعبت دورا مهما في مؤتمرات المناخ التي عقدت على مدار الفترات الماضية، حيث أصبحت قضية تغير المناخ قضية وجودية تؤثر على حياة الناس.

تغير المناخ خطورة التعرض لأشعة الشمس 21 يونيو أشعة الشمس الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بداية الصيف الرسمي في مصر

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