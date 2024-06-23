الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توجيه من رئيس جهاز أسيوط الجديدة بشأن مطالب سكان المدينة

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عددا من سكان المدينة؛ للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة مقترحاتهم، في أول اجتماع مع السكان بعد توليه رئاسة جهاز المدينة.

تفاصيل الاجتماع

وفي بداية الاجتماع، رحب المهندس ياسر عبدالله بالسكان واستمع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم، وأوصى بسرعة الاستجابة لمطالب السكان، والعمل على حل مشكلاتهم، واستمرار الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار المدينة بالشكل اللائق في ضوء مسئوليات الجهاز والقوانين المنظمة لعمله.

وأكد المهندس ياسر عبدالله الاهتمام بمنظومة المواصلات الداخلية والخارجية، وتشغيل كل الخدمات وتسهيل الإجراءات اللازمة لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة، والعمل على توفير سبل الراحة للسكان، ومتابعة أعمال تطوير الطرق وأعمال الزراعة ورفع كل المخلفات من معظم شوارع المدينة من خلال الشركات المنفذة.

وشدد على المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها، وكذا الاهتمام بمنظومة النظافة بالمدينة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس ياسر عبدالله مآخذ المياه المغذى للمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز؛ للاطمئنان على حسين سير العمل بالمأخذ، الذي يبعد عن المدينة بحوالي 13 كم.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة أن مآخذ المياه هو المصدر الأساسي لمياه المدينة، حيث يتم سحب المياه من النيل وضخها إلى محطة التنقية بمدينة أسيوط الجديدة، موجهًا الشركة المسئولة عن التشغيل والصيانة بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة وإزالة العوالق من أمام المأخذ.

التقى المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة مدينة اسيوط الجديدة سكان المدينة بعد توليه رئاسة جهاز المدينة واستمرار الجهود المبذولة

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