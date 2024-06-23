الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز

رابط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024.. والمستندات المطلوبة للتقديم

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي - أرشيفية

رابط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024.. والمستندات المطلوبة للتقديم يبحث الكثير من الأشخاص عن رابط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024.. والمستندات المطلوبة للتقديم، وتُتيح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فرصة مميزة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل لامتلاك شقق سكنية بأسعار مدعومة من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي 2024، بدءًا من 30 يونيو 2024، الدستور تقدم لكم في هذا المقال رابط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024.. والمستندات المطلوبة للتقديم.

شروط التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا.
  • ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد حصل على وحدة سكنية من قبل أو قطعة أرض مخصصة لبناء وحدة سكنية.
  • إثبات القدرة على سداد الأقساط.
  • توافر شروط الإقامة في المحافظة التي توجد بها الوحدة السكنية المراد التقديم عليها.

خطوات التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024

  1. الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي: https://cservices.shmff.gov.eg/
  2. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول لحساب موجود.
  3. اختيار أيقونة "التقديم على الوحدات السكنية".
  4. اختيار مشروع "الإسكان الاجتماعي 2024".
  5. إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
  6. تحميل المستندات المطلوبة.
  7. سداد رسوم التقديم.
  8. مراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات.
  9. إرسال الطلب.
 الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024

الأوراق المطلوبة للتقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024

  • صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.
  • صور شهادات ميلاد الأبناء.
  • إيصال مرافق حديث.
  • شهادة قيد عائلي مميكنة.
  • قسيمة زواج مميكنة (للمتزوجين).
  • شهادة دخل حديثة.
  • صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية (إن وجد).
  • برنت تأمينات (إن وجد).

ويتم السحب على الوحدات السكنية إلكترونيًا بعد انتهاء فترة التقديم، ويتم التواصل مع الفائزين هاتفيًا أو من خلال رسائل نصية على هواتفهم المسجلة، ويلتزم الفائز بدفع مبلغ جدية الحجز فور إبلاغه بالفوز، وفي حالة عدم دفع مبلغ جدية الحجز خلال المدة المحددة، تفقد الوحدة وتُمنح للبديل.

وللاستعلام عن مزيد من المعلومات أو التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، يمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي على الأرقام التالية:

  • الخط الساخن: 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول.
  • الخط الأرضي: 090071117.

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