للتيسير على الركاب ومنع التكاسى.. محافظ مطروح يناقش آليات تنظيم حركة اليخوت

اجتمع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مع عدد من أصحاب اليخوت بمطروح لمناقشة آليات تنظيم حركة اليخوت بما ييسر على الركاب ويمنع تكدسهم بمنطقة الميناء الشرقى والتنسيق مع الجهات المعنية لنقل اليخوت إلى ميناء العراوة غرب مطروح.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، وممثلى شرطة المرافق ونواب رئيس المدينة.

_ إزالة كل الإشغالات

وشدد محافظ مطروح خلال اللقاء على تكثيف جهود مجلس مدينة مرسى مطروح وشرطة المرافق لإزالة كل الإشغالات ومراجعة التراخيص ومنع التعديات على الأرصفة بشوارع وسط المدينة لتيسير حركة المواطنين والسيارات خاصة مع ما تشهده المدينة من حركة سياحية كبيرة.

_ منافذ حجز اليخوت

ووجه محافظ مطروح بتخصيص منطقة لمنافذ حجز اليخوت بجوار مسرح الشاطئ يتم تخصيصها لأصحاب تراخيص اليخوت وليس لمكاتب وهمية حرصا على المواطنين ومنع استغلالهم، مع حصر عدد اليخوت وعمل قاعدة بيانات بأحجامها والتراخيص الخاصة بها.

_ تطوير اليخوت الصغيرة

وطالب محافظ مطروح من أصحاب اليخوت بدراسة مقترح إمكانية تطوير اليخوت الصغيرة بالتعاون والاتفاق بين أصحابها لتجميع كل 3 يخوت صغيرة فى يخت كبير، بما يقلل تكدس اليخوت وييسر الإجراءات مع مزيد من تنظيم حركتها داخل البحر.

وأكد محافظ مطروح أنه ستتم مخاطبة وزارة النقل والمواصلات لمراجعة ومعاينة مقترح تطوير الميناء الشرقى لاستيعاب مزيد من حركة مراكب الصيد واليخوت وميناء سياحى، ودراسة مطالب أصحاب اليخوت بشأن رخصة الملاحة، والبحث مع الجهات المعنية مد فترة حركة اليخوت بالبحر، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية بشأن العمل على مزيد من تيسير وتنظيم دخول ميناء العراوة للمطصافين رواد اليخوت سواء الكارتة للأفراد والسيارات وغيرها، ودراسة مطلب تأسيس جمعية لأصحاب اليخوت وحصر كل المطالب والاحتياجات من خلال لجنة اليخوت بالمحافظة.

محافظ مطروح يناقش آليات تنظيم حركة اليخوت

محافظ مطروح يناقش آليات تنظيم حركة اليخوت