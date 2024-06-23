كولر يهاجم كهربا ويهدده بالبقاء على دكة الأهلى لهذا السبب

كشف الإعلامي محمد الليثي عن توجيه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، انتقادًا شديد اللهجة لـ محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق، بسبب مستواه السيئ خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الليثي، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثي، عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على 93.7 قائلًا: "تحدث كولر مع لاعبي الأهلي قبل مران الفريق أمس، السبت، عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق خلال المباريات الماضية".

وقال: "كولر هاجم جميع لاعبي الفريق تقريبًا بسبب الأداء السيئ في المباريات الماضية للفريق، وآخرها مواجهة الداخلية مساء الجمعة التي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف".

كولر: كهربا متردد وسلبي وغير إيجابي على المرمى

وتابع الليثى: "كولر انتقد سلبية وتهاون لاعبي الأهلي في المباريات الأخيرة، لكن أكثر لاعب نال هجومًا شرسًا من جانب كولر كان كهربا"، موضحًا أن "المدير الفني وصف كهربا باللاعب المُتردد، والسلبي، وغير الإيجابي على مرمى المنافس، والذي يشغل نفسه بأمور خارج الملعب، وكولر هدد كهربا بالاستبعاد من الحسابات الفنية والعودة للدكة كثيرًا حتى يستعيد تركيزه ومستواه".