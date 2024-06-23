الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كولر يهاجم كهربا ويهدده بالبقاء على دكة الأهلى لهذا السبب

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي محمد الليثي عن توجيه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، انتقادًا شديد اللهجة لـ محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق، بسبب مستواه السيئ خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الليثي، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثي، عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على 93.7 قائلًا: "تحدث كولر مع لاعبي الأهلي قبل مران الفريق أمس، السبت، عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق خلال المباريات الماضية".

وقال: "كولر هاجم جميع لاعبي الفريق تقريبًا بسبب الأداء السيئ في المباريات الماضية للفريق، وآخرها مواجهة الداخلية مساء الجمعة التي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف".

كولر: كهربا متردد وسلبي وغير إيجابي على المرمى

وتابع الليثى: "كولر انتقد سلبية وتهاون لاعبي الأهلي في المباريات الأخيرة، لكن أكثر لاعب نال هجومًا شرسًا من جانب كولر كان كهربا"، موضحًا أن "المدير الفني وصف كهربا باللاعب المُتردد، والسلبي، وغير الإيجابي على مرمى المنافس، والذي يشغل نفسه بأمور خارج الملعب، وكولر هدد كهربا بالاستبعاد من الحسابات الفنية والعودة للدكة كثيرًا حتى يستعيد تركيزه ومستواه".

كولر مارسيل كولر كهربا الاهلى الليثي

مواد متعلقة

الأهلي يواصل انتصاراته في دوري نايل على حساب الاتحاد بهدف كهربا

الأكثر قراءة

رابط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024.. والمستندات المطلوبة للتقديم

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

انقطاع الكهرباء في مطار مانشستر بالمملكة المتحدة

إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة برصيف فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة