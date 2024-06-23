تداول 5 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (8) سفن، وتم تداول 5000 طن بضائع و397 شاحنة و115 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 1500 طن بضائع و254 شاحنة و84 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع و143 شاحنة و31 سيارة.

تداول 1300 طن بضائع و220 شاحنة بميناء نويبع

واستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة الرياض، بينما تغادر السفينة أمل، فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتان سيناء والرياض، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و220 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتي، آيلة وآور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2525 راكبًا بموانئها.

يذكر أنه تم بميناء دمياط إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 مترًا بتكلفة 1365 مليون جنيه، وتم تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 مترًا، وجار إنشاء الحاجز الغربي بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2،5 مليار جنيه، وجار إنشاء محطة تحيا مصر بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3،5 مليون حاوية مكافئة بتكلفة 4.495 مليار جنيه، وجار إنشاء محطة الحبوب والغلال بأطوال أرصفة 850 مترًا وساحة 270 ألف م2 بتكلفة 2 مليار جنيه.

وكذا يتم التطوير والتحديث لعدد من الموانئ منها موانئ البحر الأحمر، ميناء السخنة، ميناء جرجوب البحري، ميناء العريش البحري، وجار تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 6،3 كم2 مناطق لوجستية وساحات تداول بمسطح 8،6 مليون متر مربع، و3270 متر حواجز أمواج والأراضي المكتسبة خلف الحواجز بمسطح 4 ملايين متر مربع و17 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق خرسانية.