الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول 5 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (8) سفن، وتم تداول 5000 طن بضائع و397  شاحنة و115 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 1500 طن بضائع و254 شاحنة و84 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع و143 شاحنة و31 سيارة.

تداول 1300 طن بضائع و220 شاحنة بميناء نويبع

واستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة الرياض، بينما تغادر السفينة أمل، فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتان سيناء والرياض، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و220 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتي، آيلة وآور.

txt

8 مصانع بالتعاون مع شركات عالمية.. خطة وزارة النقل لتوطين الصناعات

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2525 راكبًا بموانئها.

يذكر أنه تم بميناء دمياط إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 مترًا بتكلفة 1365 مليون جنيه، وتم تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 مترًا، وجار إنشاء الحاجز الغربي بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2،5 مليار جنيه، وجار إنشاء محطة تحيا مصر بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3،5 مليون حاوية مكافئة بتكلفة 4.495 مليار جنيه، وجار إنشاء محطة الحبوب والغلال بأطوال أرصفة 850 مترًا وساحة 270 ألف م2 بتكلفة 2 مليار جنيه.

txt

وزير النقل: الاستغلال الأمثل للأراضى والمساحات غير المطلوبة للتشغيل بمجمع الورش

وكذا يتم التطوير والتحديث لعدد من الموانئ منها موانئ البحر الأحمر، ميناء السخنة، ميناء جرجوب البحري، ميناء العريش البحري، وجار تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 6،3 كم2 مناطق لوجستية وساحات تداول بمسطح 8،6 مليون متر مربع، و3270 متر حواجز أمواج والأراضي المكتسبة خلف الحواجز بمسطح 4 ملايين متر مربع و17 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق خرسانية.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ر السفينة امل الميناء اجمالي عدد السفن طن بضائع شملت حركة الصادرات إنشاء الحاجز الغربي حاوية محطة الحبوب

مواد متعلقة

مواعيد العمل بخطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائى الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد.. التفاصيل الكاملة

تبدأ السبت المقبل.. تعرف على توزيع درجات الثانوية العامة 2024

توفر آلاف من فرص العمل.. خطة النقل لتنفيذ 72 محورًا وكوبرى حتى 2030

الأنفاق تنشر تصويرًا جويًا لمحطة محمد نجيب بمشروع القطار الكهربائى السريع

"القومية للأنفاق" تعلن مواعيد التشغيل لخطوط المترو والقطار الكهربائى

استمرار خفض سرعة القطارات على معظم الخطوط بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جدول مواعيد وأسعار تذاكر قطارات التالجو على خط القاهرة/ الإسكندرية/ الصعيد

الأكثر قراءة

رابط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024.. والمستندات المطلوبة للتقديم

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

انقطاع الكهرباء في مطار مانشستر بالمملكة المتحدة

إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة برصيف فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة