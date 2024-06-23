الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح: مراجعة كل تراخيص إشغالات الكورنيش والشواطئ وإزالة أى تعديات

محافظ مطروح
محافظ مطروح

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على مراجعة كافة تراخيص إشغالات الكورنيش والشواطئ وإزالة أى تعديات أو إشغالات عشوائية دون تصريح، وتنظيم مواقع الإشغالات المصرح لها، مع المتابعة المستمرة وتكثيف جهود النظافة لظهور محافظة مطروح بالشكل الحضارى والسياحى أمام أهالي مطروح وزوارها مع الإقبال السياحى الكبير على المحافظة. 

جولة ميدانية بكورنيش مطروح


جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ مطروح على كورنيش المدينة وعدد من الشواطئ بدأت بمنطقة باب البحر وشاطئ الفيروز وروميل والنخيل ومطروح العام بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح. 

إزالة الإشغالات


ووجه محافظ مطروح مجلس مدينة مرسى مطروح وشرطة المرافق بالإزالة الفورية لعدد من الإشغالات بمنطقة باب البحر، مشددا على نظافة دورات المياه والتأكيد على حسن التعامل مع المصطافين  ووضع صناديق القمامة. 


كما تفقد محافظ مطروح منطقة الميناء الشرقى ومتابعة تنظيم حركة اليخوت لتيسر ركوب روادها.  

محافظ مطروح مراجعة كافة تراخيص اشغالات الكورنيش تراخيص الشواطئ مطروح كورنيش مطروح

مواد متعلقة

رئيس "أزهر مطروح" يتفقد امتحانات الثانوية لمتابعة مستوى أسئلة الفيزياء

محافظ مطروح يتفقد لجان الثانوية العامة ويوجه بتوفير الراحة للطلاب

طالبات الثانوية بمطروح يراجعن اللغة العربية قبل بدء الامتحانات وسط خوف وقلق

معلمو مطروح يقدمون التعليمات والارشادات لطلاب الثانوية قبل امتحان اللغة العربية

انتشار أمني وحواجز حديدية.. إجراءات مشددة لتأمين لجان الثانوية بمطروح

مرسى مطروح تمنع المصطافين من الوصول للشواطئ المفتوحة حفاظًا على أرواحهم

استمرار أزمة المياه فى مطروح.. والشركة تكشف عن الأسباب

مرسى مطروح تعلن الشواطئ الآمنة وتحذر من السباحة فى "عجيبة" و"الأبيض"

الأكثر قراءة

رابط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024.. والمستندات المطلوبة للتقديم

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

انقطاع الكهرباء في مطار مانشستر بالمملكة المتحدة

إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة برصيف فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: استمرار المفاوضات للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة

بعد اغتيال قيادى حماس "رائد سعد".. من التالى فى قائمة الاغتيالات الإسرائيلية؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة