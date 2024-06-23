محافظ مطروح: مراجعة كل تراخيص إشغالات الكورنيش والشواطئ وإزالة أى تعديات

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على مراجعة كافة تراخيص إشغالات الكورنيش والشواطئ وإزالة أى تعديات أو إشغالات عشوائية دون تصريح، وتنظيم مواقع الإشغالات المصرح لها، مع المتابعة المستمرة وتكثيف جهود النظافة لظهور محافظة مطروح بالشكل الحضارى والسياحى أمام أهالي مطروح وزوارها مع الإقبال السياحى الكبير على المحافظة.

جولة ميدانية بكورنيش مطروح



جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ مطروح على كورنيش المدينة وعدد من الشواطئ بدأت بمنطقة باب البحر وشاطئ الفيروز وروميل والنخيل ومطروح العام بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح.

إزالة الإشغالات



ووجه محافظ مطروح مجلس مدينة مرسى مطروح وشرطة المرافق بالإزالة الفورية لعدد من الإشغالات بمنطقة باب البحر، مشددا على نظافة دورات المياه والتأكيد على حسن التعامل مع المصطافين ووضع صناديق القمامة.



كما تفقد محافظ مطروح منطقة الميناء الشرقى ومتابعة تنظيم حركة اليخوت لتيسر ركوب روادها.