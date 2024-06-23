الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. مصرع أسرة كاملة دهسًا أسفل عجلات قطار بأسوان

ارشيفية
ارشيفية

لقي 3 أشخاص من  أسرة واحدة مصرعهم دهسًا تحت عجلات قطار بمزلقان السيل بمدينة أسوان، وعلى الفور تم نقلهم إلى المشرحة.

تفاصيل حول الحادث 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بمحافظة أسوان بلاغًا يفيد بمصرع شاب وزوجته وابنهم الرضيع، دهسًا أسفل عجلات القطار، عند شريط السكة الحديد بمنطقة السيل التابعة لدائرة المدينة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واستخراج تصريح الدفن وتسليمهم إلى أهلهم وذويهم. 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، والوصول للأسباب وراءه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وبالتحريات والمعاينة تبين أن الذين لقوا مصرعهم هم كل من:  مريم محمود محمد 26، مصطفى هلال شفيق 35، مازن مصطفى هلال شفيق 9 شهور، وتم إيداع الجثامين مشرحة أسوان العمومية. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة. 

مصرع اسرة كاملة أسوان حادث دهس قطار

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

"ثقافة أسوان" تنظم احتفالية "إيراتوستنيس" (صور)

بعد انتهاء العيد.. محافظ أسوان يوجه بجاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح

دموع وانهيار.. اللغة العربية ترسم الحزن على وجوه طالبات الثانوية بأسوان

محافظ أسوان يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة

إغماء طالبتين فى امتحان الثانوية العامة بأسوان

انتشال جثة شاب غرق أثناء السباحة فى مياه النيل بأسوان

محافظ أسوان يتابع استعدادات اللجان لاستئناف امتحانات الثانوية العامة.. غدًا

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة برصيف فى الدقهلية

انقطاع الكهرباء في مطار مانشستر بالمملكة المتحدة

عاجل| رابط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الطرح الجديد 2024.. والمستندات المطلوبة للتقديم

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة

أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)