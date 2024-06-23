بالأسماء.. مصرع أسرة كاملة دهسًا أسفل عجلات قطار بأسوان

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم دهسًا تحت عجلات قطار بمزلقان السيل بمدينة أسوان، وعلى الفور تم نقلهم إلى المشرحة.

تفاصيل حول الحادث

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بمحافظة أسوان بلاغًا يفيد بمصرع شاب وزوجته وابنهم الرضيع، دهسًا أسفل عجلات القطار، عند شريط السكة الحديد بمنطقة السيل التابعة لدائرة المدينة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واستخراج تصريح الدفن وتسليمهم إلى أهلهم وذويهم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، والوصول للأسباب وراءه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالتحريات والمعاينة تبين أن الذين لقوا مصرعهم هم كل من: مريم محمود محمد 26، مصطفى هلال شفيق 35، مازن مصطفى هلال شفيق 9 شهور، وتم إيداع الجثامين مشرحة أسوان العمومية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.