الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هنا رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي للاشخاص

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي للاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين للحصول على كارت الخدمات ولكن يجب إجراء كشف طبي عليهم في البداية عند التقديم من أجل تحديد درجة الإعاقة.

تنشر الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي من خلال المواقع المتخصصة.

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رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي باتاحة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي  عبر موقعها الالكتروني من هنا، كما يمكن الاستعلام عن النتيجة التي تحصل عليها لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.من خلال نفس اللينك. 

ويتم كتابة الرقم القومي ثم يتم الضغط على بحث كي تظهر نتيجة التقديم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 

الكشف الطبي للمعاقين 2024

ويتيح الكشف الطبي للمعاقين إمكانية استخراج كارت الخدمات المتكاملة بما يتوافق مع درجة الاعاقة حيث يصدر الكارت باللون المحدد لدرجة الإعاقة وشدتها.

ويتم ادخال البيانات المطلوبة كاملة ويجب أن تكون دقيقة كي يمكنك تلقي الاستجابة على هاتفك المحمول بموعد إجراء الكشف الطبي من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة.

ويمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة بعد الحصول على كارت الخدمات المتكاملة التقديم للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك لان الكارت شرط اساسي للتقديم من أجل الحصول على سيارة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

ويمكن كارت الخدمات المتكاملة حامله من  الجمع بين معاشين اذا توافقت الشروط الخاصة بذلك ويوضحها مكتب الوحدة الاجتماعية،  كذلك زيادة فرص التعيين ضمن  نسبة الـ5% من عدد العاملين.

ويتيح الموقع الحصول على الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات، وإمكانية الدمج في المدارس والجامعات والحصول على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية،  والاستفادة من الخصومات في وسائل النقل  والمواصلات. 

 كما يمكن لحامل كارت الخدمات المتكاملة الحصول على الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية والتابعة للقوات المسلحة وامكانية دخول المتاحف والأماكن الأثرية مجانًا.

قد يهمك:

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رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة

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