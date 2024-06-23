الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهلال الأحمر الفلسطينى: شبح المجاعة يهدد مجددًا قطاع غزة

المجاعة في غزة
المجاعة في غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، اليوم الأحد، أن خطر المجاعة يهدد شمال غزة إذا لم يتم إمداده بالمساعدات الإغاثية.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان اليوم، أن طواقمها تتعرض للاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي وسط شح المستلزمات الطبية.

وطالبت الهلال الأحمر الفلسطيني بوقف إطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية للطواقم الطبية، محذرًا من أن شبح المجاعة يخيم من جديد على القطاع ما يفاقم الأزمة الإنسانية.

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مكتب الإعلام الحكومي: شمال غزة يعيش نكبة حقيقية

من جهته، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم، إن شمالي القطاع يعيش نكبة حقيقية بسبب مواصلة حرب الإبادة الجماعية.

وأشار المكتب إلى أنهم ينتظرون إعلان وزارة الصحة لتبيان أسباب حالات التسمم في مدرسة الشيماء في بيت لاهيا بسبب مياه الشرب الملوثة، مؤكدًا أن المسئول عن حالات التسمم هو الاحتلال الذي يواصل إغلاق معبر رفح.

وتابع المكتب: "نحن أمام مشهد مأساوي في غزة والعالم يتفرج دون أن يحرك ساكنًا، فالاحتلال لديه هدف واحد وهو إعدام أي سبيل للحياة في القطاع".

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أنهم يحاولون إعادة تشغيل الآبار للحصول على مياه صالحة للشرب.

وأكدت وكالة الأونروا في وقت سابق اليوم، أن 69% من المباني المدرسية التي كانت تؤوى نازحين في غزة تعرضت للقصف أو تضررت بشكل مباشر، وذلك وفق قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت "الأونروا" ضرورة وقف التجاهل الصارخ للقانون الإنساني في الحرب الجارية بقطاع غزة، داعية إلى ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.

وشن الاحتلال الساعات الماضية قصفًا عنيفًا، وتم إطلاق نار من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشمالية من المحافظة الوسطى بغزة، ما أسفر عن ارتفاء أكثر من 60 شهيدًا وعدد كبير من الجرحى حصيلة مجازر الاحتلال في أحياء الزيتون والشاطئ والتفاح والدرج والشجاعية بغزة خلال الساعات الماضية.

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عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية على وسط مدينة غزة (فيديو)

شمال غزة المجاعة تهدد شمال غزة غزة الهلال الأحمر الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي

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