مشتريات مؤسسية تصعد بمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات الأسبوع – اليوم الأحد - وبعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

ودعم صعود السوق بمستهل التعاملات، تلك المشتريات التى نفذتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد العرب والأجانب، تلك التي قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمتعاملين الأفراد المصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30" بنسبة بلغت 0.6%، ليصل إلى مستوى 26576 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.58%، ليصل إلى مستوى 32572 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.58% ليصل إلى مستوى 11482 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.46%، ليصل إلى مستوى 5957 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى صعد بنسبة بلغت 0.53% ليصل إلى مستوى 8601 نقطة.