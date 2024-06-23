توزيع درجات امتحان مادة الايطالي لطلاب الثانوية العامة 2024
توزيع درجات امتحان مادة الإيطالي لطلاب الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبة وأولياء الأمور، عبر محركات البحث جوجل، تزامنًا مع انطلاق امتحانات اللغة الاجنبية الثانية للثانوية العامة يوم الثلاثاء المقبل، فى رابع ايام امتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.
توزيع درجات امتحان مادة الايطالي لطلاب الثانوية العامة 2024
ينشر "الدستور" فى التقرير التالي، عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات للأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد» والأسئلة المقالية، لمادة اللغة الايطالية، لطلاب الثانوية العامة 2024.
توزيع درجات امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عدد أسئلة امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2023 وتوزيع الدرجات للأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد» والأسئلة المقالية وهى:
31 سؤالًا، عدد أسئلة امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024
سؤالين، عدد الأسئلة المقالية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024
29 سؤالًا، عدد الأسئلة الموضوعية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024
24 سؤالًا، عدد الأسئلة الموضوعية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024 بدرجة واحدة
5 أسئلة، عدد الأسئلة الموضوعية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024 بدرجتين
40 درجة، الدرجة الكلية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024
34 درجة، الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024
6 درجات، الدرجة الكلية الأسئلة المقالية امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024
ساعتين، زمن امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024
وزارة التربية والتعليم، كشفت، أنَّ 30% من أسئلة امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024 للمستويات العقلية البسيطة، و40% من الأسئلة للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، مشيرًا إلى أنَّ 85% من امتحان اللغة الإيطالية اختيار من متعدد وأن 15% مقالية.
وأشارت وزارة التعليم، إلى أنَّه سيتمّ وضع درجات أسئلة امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024 بجوار السؤال في حالة وجود أسئلة بدرجتين وأسئلة بدرجة واحدة.
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