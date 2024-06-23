طائرات الجيش السودانى تقصف مواقع للدعم السريع بمدينة الفاشر

عرضت فضائية الغد نبأ عاجلًا، يفيد بأن طائرات تابعة للجيش السوداني تقصف مواقع لقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وتكثف قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي خلفت ميليشيات الجنجويد سيئة السمعة، هجومها على الفاشر، وقد أثار هذا مخاوف من وقوع أعمال عنف عرقية مماثلة لما حدث في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما استهدف الجنجويد الأفارقة، ما أدى إلى مقتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص.

المحكمة الجنائية الدولية تراقب الوضع عن كثب

أعربت أليس وايريمو نديريتو، كبيرة مسئولي الأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، عن قلقها البالغ قائلة: "إن الوضع اليوم يحمل كل علامات خطر الإبادة الجماعية".

وتراقب المحكمة الجنائية الدولية الوضع عن كثب، وتجمع الأدلة على الأعمال الوحشية. على عكس الصراعات السابقة، كان مقاتلو قوات الدعم السريع يوثقون ويشاركون بشكل علني مقاطع فيديو لأفعالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن أن تكون بمثابة دليل حاسم لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.

على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة

إن الوضع المتدهور في دارفور يتطلب اهتمامًا وتدخلًا دوليًا عاجلًا، ومع استمرار العنف في نزوح وتعريض الآلاف للخطر، فإن احتمال حدوث مذبحة عرقية واسعة النطاق يلوح في الأفق، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لمنع فصل آخر من الرعب في منطقة تعاني بالفعل من فظائع الماضي.