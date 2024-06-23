الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صدمة لبرشلونة بشأن ضم برناردو سيلفا من مانشستر سيتى

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا

يحوم الغموض حول مصير النجم البرتغالي برناردو سيلفا، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم برناردو سيلفا بالرحيل عن مانشستر سيتي، في ظل اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالحصول على خدماته على مدار السنوات الماضية، ولكن لم تنجح الصفقة؛ بسبب بقاء اللاعب مع فريقه السماوي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للجناح البرتغالي، صاحب الـ29 عامًا، رفقة مانشستر سيتي، في 30 يونيو 2026.

صدمة لبرشلونة بشأن ضم برناردو سيلفا من مانشستر سيتي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نادي برشلونة لن يستطع تحقيق حلمه بالتعاقد مع برناردو سيلفا في الصيف.

وأوضحت الصحيفة، أن برناردو سيلفا يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع مانشستر سيتي يبلغ قيمته 60 مليون يورو، ولكن ينتهي تفعيل هذا البند مع نهاية شهر يونيو الجاري.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة برشلونة لن تنجح في توفير هذا المبلغ خلال الأسبوع المقبل؛ نظرًا لأنه مبلغ كبير بالنسبة للنادي الذي يُعاني من أزمة مالية واقتصادية طوال الفترة الماضية.

ويحاول نادي برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، إنهاء السنة المالية بأفضل الأرقام الممكنة، لتجنب عقوبة قانون اللعب المالي النظيف.

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في المقابل، أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أنه لا يريد الاستغناء عن خدمات برناردو سيلفا، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق.

ونوّهت الصحيفة، أن إدارة برشلونة قد تلجأ إلى فتح باب المفاوضات مع مسئولي مانشستر سيتي، بشأن تجديد إعارة النجم البرتغالي جواو كانسيلو مرة أخرى.

في حين تريد إدارة مانشستر سيتي بيع كانسيلو بشكل نهائي، والحصول على مبلغ يتراوح قيمته بين 25 إلى 30 مليون يورو، وهو مبلغ لا يستطيع برشلونة دفعه في الوقت الحالي.

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