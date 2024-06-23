وكيل "تعليم مطروح": تمكين الطلاب رقميا من مكتسبات ورش عمل الذكاء الاصطناعي

أشاد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بمنظومة العمل المشرفة على ورش العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتي يستمر تفعيلها بشكل جيد وسط إقبال كبير من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات.

مركز التطوير التكنولوجي

وقدم شحاته الشكر للمشرفين على تنظيم ورش العمل ممثلا في أعضاء مركز التطوير التكنولوجي وإدارة تكافؤ الفرص وإدارة الموهوبين بتعليم مطروح.

تمكين الطلاب رقميا

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن أبرز مكتسبات ورش العمل والتي يتم تنظيمها خلال الإجازة الصيفية يتمثل في تمكين الطلاب رقميا من خلال الذكاء الاصطناعي وكيفية التوظيف الأمثل في العروض التقديمية وريادة الأعمال وإدارة المشروعات وتصميم العلامة التجارية كذلك إكساب الطلاب المهارات الحياتية التي تؤهلهم لمواكبة سوق العمل.

_مواكبة التطور التكنولوجي

ونصح شحاته أبناءه الطلاب بالإقبال على تلك الفعاليات العملية المفيدة وتعاظم الاستفادة من المحتوى العلمي والمادة الثقافية والتي يقدمها نخبة من المحاضرين المتميزين بورش العمل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي مجددًا في إطار خطة المديرية لمواصلة مواكبة التطور التكنولوجي الهائل ووفق توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

شارك عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أبنائه الطلاب ذوي الهمم احتفالية مدرسة ٢٣ يوليو للتربية الفكرية باليوم العالمي للترفيه واللعب والتي أقيمت بمقر المدرسة بإشراف وتنظيم الشئون التنفيذية بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة وتوجيه عام التربية الموسيقية.

جاء ذلك بحضور محمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية ونجلاء البلشي وكيل مديرية الشباب والرياضة وإيناس رمزي موجه عام الموسيقي وشريف طه مدير إدارة التربية الخاصة.

الفعاليات

وتابع شحاته الاحتفالية والتي استهلت بالسلام الوطني المصري ثم بعض الفقرات الغنائية الفنية التي قدمها فريق كورال تعليم مطروح والتي نالت الإشادة والثناء من الحضور

الألعاب الترفيهية

وشارك وكيل تعليم مطروح أبناءه الطلاب في ممارسة بعض الألعاب الترفيهية وسط أجواء تنافسية بين الطلاب، موجها مدير الشؤون التنفيذية بالتوسع فى ممارسة الأنشطة التربوية على مستوى جميع الإدارات التعليمية.