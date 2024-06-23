الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائبة بالشيوخ تطالب بفتح تحقيق مع المسئولين عن وضع امتحانات الثانوية العامة

النائبة ريهام عفيفي
النائبة ريهام عفيفي

طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بفتح تحقيق موسع مع المسئولين عن وضع امتحانات الثانوية العامة.

وقالت النائبة ريهام عفيفي، فى طلب المناقشة الموجه إلى كل من رئيس مجلس الشيوخ ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عددا من الشكاوى وصل إليها من أولياء الأمور بسبب التأخر فى تسليم البابل شيت إلى الطلاب لمدة نصف ساعة عن الموعد الرسمى لبدء الامتحان.

صعوبة امتحان اللغة العربية ووضع بعض الأسئلة غير المفهومة

وأوضحت أن هذا التأخير تسبب فى إحداث ربكة لدى كثير من الطلاب، علاوة على صعوبة امتحان اللغة العربية ووضع بعض الأسئلة غير المفهومة، مبينة أن مدرسى اللغة العربية صعب عليهم فهم أو تفسير معنى "تتلظى" وهو السؤال الذى أصبح مقصد كثير من أولياء الأمور والطلبة في محركات البحث منذ الأمس.

وطالبت النائبة ريهام عفيفي بعقد اجتماع طارئ قبل نهاية دور الانعقاد الحالي مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة الآليات التى يتم بها وضع امتحانات الثانوية العامة، وكذلك شرح النظام الجديد للثانوية العامة، والذى تم الإعلان عنه قبل عيد الأضحى المبارك.

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