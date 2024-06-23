مراجعة نهائية إيطالي لطلاب الثانوية العامة 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر القائمة البحثية منذ انتهاء امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت الماضي 22 يونيو 2024 وذلك لتكثيف المذاكرة على كافة أجزاء المنهج في اللغة الايطالية من خلال مجموعة مميزة من أفضل معلمي المادة.

مراجعة نهائية إيطالي لطلاب الثانوية العامة 2024

يعرض الدستور للطلاب مراجعة نهائية إيطالي لطلاب الثانوية العامة 2024 عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب من خلال هذا الرابط (من هنا) والذي يعد من المواد المضافة للمجموع لطلاب الشعبة العلمية والأدبية حيث يخضع الطلاب لامتحان مادة اللغة الإيطالية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يونيو 2024.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن نسبة الأسئلة الاختيار من المتعدد 85 % ونسبة الأسئلة المقالية 15% والمجموع الكلي للمادة من 40 درجة ويستغرق امتحان اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الفرنسية، اللغة افيطالية، اللغة الألمانية، اللغة الصينية، اللغة الأسبانية) نحو ساعتين لكافة طلاب الشعبة العلمية والأدبية.

ملاحظات على امتحانات الثانوية العامة 2024

أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن امتحانات كافة المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بشعبتيها العلمية والأدبية وفقا للمواصفات الفنية لامتحانات العام الدراسي الماضي من حيث عدد الأسئلة (الموضوعية، المقالية) والدرجات المخصصة لكل سؤال وأوضحت الوزارة أنه تم مراعاة قواعدة صياغة الأسئلة بشكل صحيح واضح غير قابل للتأويل.

وأكدت الوزارة أن هناك مراعاة لعدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للاجابة على الأسئلة والمراجعة عليها حيث تكون الامتحانات بمظام الكتاب المفتوح (Open Book) أسوة بالعام الماضي حيث يتم تسليم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نعاية الامتحان.

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