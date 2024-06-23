أستاذ زراعة: مشروع "مستقبل مصر" يوفر الملايين من فرص العمل (فيديو)

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الزراعة، إن الدولة يقظة دائمًا للأزمات العالمية بشكل كبير جدًا، مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، ثم الحرب الغاشمة على غزة، لذا اتجهت الدولة لمشروع مستقبل مصر، لأنه يعني تكامل التنمية زراعيًا وصناعيًا وتجاريًا.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن استراتيجية الدولة للتنمية الزراعية المستدامة 2030 لمواجهة الأزمات تسير بشكل طبيعي ومنها التوسع الأفقي في المشروعات القومية الزراعية، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان والذي يقع في إطاره مشروع مستقبل مصر.

استراتيجية الدولة للتنمية الزراعية المستدامة 2030 لمواجهة الأزمات

وأشار أستاذ الزراعة، إلى أن مشروع مستقبل مصر يقع في الظهير الصحراوي لـ5 محافظات: البحيرة، والمنوفية، والجيزة، ومرسى مطروح، والإسكندرية، موضحًا أن هذا المشروع يحقق فكرًا شموليًا الذي يعني تكامل التنمية زراعيًا وصناعيًا وتجاريًا ويوفر الملايين من فرص العمل.