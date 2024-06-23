"أونروا": 69% من المبانى المدرسية التى كانت تؤوى نازحين تعرضت للقصف

كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزة، عن أن 69% من المباني المدرسية التي كانت تؤوي نازحين في غزة تعرضت للقصف أو لأضرار بشكل مباشر، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم أونروا، إن أجسام أهالي قطاع غزة لم تعد لديها القدرة على مواجهة الأمراض، وبعض عائلات غزة يتناولون وجبة واحدة كل 3 أيام، ولدى الرضع عدم كفاية غذائية، موضحًا أن المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية لا تدخل إلى قطاع غزة إلا من معبر كرم أبوسالم.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك إشكالية في آلية عمل واستقبال معبر كرم أبوسالم للمساعدات، مؤكدًا أن الشاحنات تمر من المعبر ولكن يجب أن يكون نقلها بأمان إلى مناطق في قطاع غزة ويتم استهداف المدنيين من قبل قوات الاحتلال وقصف الفلسطينيين خلال استقبال المساعدات، مشددًا على أن 90% من أطفال غزة يعانون من فقر غذاء.