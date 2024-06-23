بعد قليل.. محاكمة المتهمين فى "رشوة مياه أسوان"

تنظر الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم شمال القاهرة بـالعباسية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة مياه أسوان".

وكشف ممثل الادعاء خلال المرافعة، عن أن أنفس المتهمين أمرتهم وقادتهم إلى السعي وراء السوء وخطوات الشيطان، حيث انقلب حالهم من السلطة إلى الهون، بعد أن خان المتهم الأول شرف الوظيفة العمومية.

وأكمل ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أن المتهمين أمنوا العقاب والحساب، لكن كان الله لهم بالمرصاد، وانغمسوا في وحل الحرام وأكل السحت واستحلال الرشوة.

وكان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين كشف عن أنهم قاموا بإرساء عدد من المناقصات بلغت العشرات من ملايين الجنيهات على أشخاص آخرين، وذلك عن طريق استغلال نفوذهم ومناصبهم في عملهم بشركة المياه.

وضمت قائمة الاتهام في القضية كلًا من "رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، مالك المكتب الدولي للتوريدات، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات".