ماهر فرغلى: الإخوان هددوا الجميع.. وحازم أبوإسماعيل قال "بنتدرب على الذبح"

قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان لم تفشل سياسيًا فقط، وإنما ذهبت إلى سقوط أخلاقي وسقوط للفكرة والمشروع.

ولفت خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إلى أن الإخوان كان لديهم مشروع أستاذية العالم، وفشلوا في تطبيقه عمليًا في مصر ودول كثيرة، واتضح أن هذا المشروع غير مبلور لا كفكرة ولا كتطبيق.

وأضاف: "لم نر المشروع، كانوا دائمًا يرددون الإسلام هو الحل، وكان هذا شعارهم للوصول للمواطن، لكن فشلوا في التطبيق على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمن الداخلي والخارجي، حتى التماسك الاجتماعي فشلوا فيه".

الإخوان جماعة طاعنة في السن سعت للسلطة وأخونة الدولة

وأكد أن المشكلة كمنت في أن الإخوان جماعة طاعنة في السن سعت للسلطة وأخونة الدولة، وأدارت الدولة بعقلية التنظيم، مشيرًا إلى أن هناك تصريحًا لحازم أبوإسماعيل عندما سألوه "كنتوا بتذبحوا عجول أمام مدينة الإنتاج الإعلامي لتأكّلوا الناس، قال لا كنا بنتدرب على الذبح".

وأوضح أن نموذج الإخوان انهار تمامًا بعد سقوطهم، ولاحقتهم الانقسامات والتخوين واتهامات بسرقة أموال، وتسريبات، وكانت جماعة الإخوان طوال الوقت تسوق أنها جماعة معتدلة تجابه الجماعات المتشددة، لكننا رأيناها اتحدت، وعملت حلفًا سياسيًا، وأرادوا تشكيل حرس ثوري.

وختم: "رأينا على منصتهم في رابعة الجماعات بكل صنوفها يهددون كل الناس".