بتكلفة مليار و642.5 مليون جنيه.. ثورة تنموية بالبحر الأحمر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، ومن خلال جهاز تعمير البحر الأحمر، يتولى حاليا تنفيذ 25 مشروعًا لصالح أجهزة الدولة المختلفة بنطاق محافظة البحر الأحمر، بتكلفة مليار و642.5 مليون جنيه، بخلاف مشروعات الخطة الاستثمارية التى ينفذها جهاز تعمير البحر الأحمر.

ويأتي ذلك في إطار دور الجهاز المركزى للتعمير كأحد الأذرع التنفيذية التابعة لوزارة الإسكان، حيث يتولى تنفيذ الكثير من المشروعات القومية والتنموية الكبرى على مستوى الدولة، والمشروعات المختلفة لصالح الغير (المحافظات – جهات الدولة المتعددة).

وأوضح وزير الإسكان، في بيان اليوم الأحد، أن جهاز تعمير البحر الأحمر يتولى تنفيذ مشروع إنشاء وتوسعة ورصف المرحلة الأولى لطريق سيدى سالم/ الشيخ الشاذلى، بطول 54.6 كم، بمدينة مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، الذى يربط بين قريتى سيدى سالم والشيخ الشاذلي، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمحافظات، وتطوير وإنشاء ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والطرق المحورية.

تنفيذ العديد من المشروعات التنموية

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إنه جار تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمحافظة البحر الأحمر، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لجهاز تعمير البحر الأحمر، ومنها إنشاء 2062 وحدة توطين بعدة مراكز بالمحافظة، و60 وحدة توطين جار تنفيذها بقرية عرب صالح (جنوب مرسى علم)، ومبان إدارية وخدمية، إضافة إلى رصف طرق فرعية بعدة مراكز بالمحافظة، بإجمالى أطوال 222.5 كم، ومشروع تنمية قطاع برنيس - أبو رماد، ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالمناطق الحدودية والنائية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير إلى أن المشروعات التى ينفذها جهاز تعمير البحر الأحمر، لصالح أجهزة الدولة المختلفة بنطاق محافظة البحر الأحمر، تشمل، 18 مشروعًا للطرق والخدمات لصالح محافظة البحر الأحمر (مجزر نصف آلى بمدينة الغردقة - تطوير وتنسيق وزراعة الجزر الوسطى بطريق المطار - رصف طرق داخلية بطول 35 كم)، و4 مشروعات خدمية لصالح وزارة التضامن (حضانات نموذجية - مركز شامل لخدمة ورعاية المرأة - وحدة اجتماعية)، وتطوير مجزرين لصالح وزارة التنمية المحلية، وإنشاء مستشفى رأس غارب المركزى، لصالح وزارة الصحة.