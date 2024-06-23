ننشر مراجعة ليلة الامتحان فى مادة اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة 2024

يؤدي طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول يوم الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

مراجعة ليلة الامتحان فى مادة اللغة الألمانية 2024

ويتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وينشر "الدستور" فى التقرير التالي مراجعة ليلة الامتحان فى مادة اللغة الالمانية، كخدمة لطلاب الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ويمكن للراغبين فى الحصول على المراجعة ومشاهدتها الدخول على الرابط التالي:

5 حالات غش في امتحان مادة اللغة العربية 2024

فى ذات السياق، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 5 حالات غش في امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، حيث تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة القنايات التعليمية بمحافظة الشرقية، وطالب بلجنة بإدارة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وطالب آخر بلجنة بإدارة البداري بمحافظة أسيوط، خلال قيامهم بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم ضبط طالبين أثناء الغش الإلكتروني باستخدام سماعة أذن داخل اللجنة، وذلك على النحو التالي: تم ضبط طالب بلجنة بمحافظة السويس، قام بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام سماعة أذن، كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج، عبر كاميرا المراقبة في اللجنة، قام بمحاولة الغش الإلكتروني عبر استخدام سماعة أذن، وتم التحفظ على سماعات الأذن المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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