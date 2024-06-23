اعرف أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23/6/2024

يبحث الكثير من محبي الدواجن عن أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23/6/2024 على مدار اليوم، خاصة مع التراجع المستمر خاصة في فترة العيد، نتيجة إلي تراجع الطلب علي الدواجن ممع تسبب في تراجع القوة الشرائية مع زيادة المعروض تسبب ف تراجع كبير في أسعار الدواجن لتسجل أسعارها اليوم الأحد 78 جنيه مقابل أسعار امس والتي سجلت 80 جنيه لليكلو في بورة الدواجن، مع مراعاة إضافة من بين 8 غلي 10 جنيه هامش ربح للتجار.

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد

فيما يلي تفاصيل أسعار الفراخ وفقًا لآخر تحديث من بورصة الدواجن الرئيسيةاليوم الأحد في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

- لحم الفراخ البيضاء: 78 - 79 جنيهًا للكيلو.

- لحم الفراخ الساسو: 95 - 96 جنيهًا للكيلو.

- لحم الفراخ البلدي: 115 - 120 جنيهًا للكيلو.

- لحم أمهات أبيض: 72 جنيهًا للكيلو.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الأحد

- الأوراك: 105 - 110 جنيهًا للكيلو.

- البانيه: 200 - 250 جنيهًا للكيلو (قد يزيد حسب المنطقة).

- الصدور بالعظم: تبدأ من 125 جنيهًا للكيلو.

- الأجنحة: 65 - 70 جنيهًا للكيلو.

- الهياكل: 40 - 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد

- كتكوت أبيض شركات عمر يوم: 27 - 36 جنيهًا.

- كتكوت أبيض قطعان عمر يوم: 20 - 20.25 جنيهًا.

- كتكوت ساسو عمر يوم: 18 - 19 جنيهًا.

- كتكوت ساسو بيور عمر يوم: 19 - 20 جنيهًا.

- كتكوت بلدي حر عمر يوم: 7 - 8 جنيهًا.

أسعار البط اليوم الأحد 23 يونيو 2024

- لحم بط بلدي: 110 - 111 جنيهًا للكيلو.

- لحم بط فرنساوي: 65 - 66 جنيهًا للكيلو.

- لحم بط مسكوفي: 95 - 96 جنيهًا للكيلو.

- لحم بط مولار: 80 - 81 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم الأحد 23 يونيو 2024

- كرتونة بيض أحمر: 150 - 152 جنيهًا.

- كرتونة بيض أبيض: 150 - 151 جنيهًا.

- كرتونة بيض بلدي: 125 - 126 جنيهًا.

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