الأحد 23 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: استمرار ارتفاع الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الطقس
الطقس

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث ترتفع الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام بحوالي من درجتين إلى 3 درجات على أغلب محافظات الجمهورية.

وأضاف القياتي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه متوقع استمرار الطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء ماعدا السواحل الشمالية التي تشهد طقسًا حارًا خلال ساعات النهار.

الطقس مائل للحرارة ليلًا على أغلب محافظات الجمهورية

وأوضح عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس يكون مائلًا للحرارة ليلًا على أغلب محافظات الجمهورية، أما السواحل الشمالية فتشهد طقسًا معتدلًا خلال ساعات الليل، مشيرًا إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسب الرطوبة على كل مناطق الجمهورية خاصة السواحل الشمالية كونها مطلة على البحر المتوسط.

ولفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بارتفاع الحرارة بشكل كبير للغاية، وتعتبر هذه الظاهرة سمة أساسية في فصل الصيف، متوقعًا أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 38 و40 درجة مئوية طوال هذا الأسبوع.

ارتفاع درجات الحرارة استمرار ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 40 درجة الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية

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