الأعلى إيرادات.. "ولاد رزق 3" يتصدر البوكس أوفيس المصرى

يواصل فيلم ولاد رزق 3 من بطولة النجم أحمد عز، تحقيق نجاح كبير بدور العرض السينمائية في مصر ضمن سباق موسم أفلام عيد الأضحى، حيث تصدر الفيلم قائمة الإيرادات واحتل المركز الأول وسط عدد كبير من الأعمال السينمائية المعروضة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

واستطاع فيلم ولاد رزق 3 تصدر قائمة إيرادات البوكس أوفيس المصري منذ انطلاق عرضه ضمن عدد من الأفلام الجديدة، وجمع أمس السبت، إيرادات بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه فقط.

أبطال "ولاد رزق 3"



فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبدالعزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

نجاح كبير للجزءين الأول والثاني

وحقق الجزءين الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليونًا، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.

قصة فيلم ولاد رزق 3- القاضية

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

الجزء الرابع من فيلم ولاد رزق

وكان المخرج طارق العريان قد كشف عن التجهيز للجزء الرابع من فيلم ولاد رزق، وقال خلال العرض الخاص للعمل، إنه تحدث مع المؤلف صلاح الجهينى بخصوص الخطوط العريضة للجزء الرابع من الآن، لافتًا إلى أن "ولاد رزق" هى سلسلة مميزة وسنقدم مفاجآت أخرى.